Euroopa Mängudel võidetud kuldmedal tõi vibulaskjatele kutse Team Estoniasse

Lisell Jäätma kommentaar: „Mul oli ääretult hea meel selle uudise üle, mis jõudis meieni Pariisi MK-etapil. Kuigi vorm on sellel hooajal olnud hea – mõlemad Robiniga oleme lasknud mitmeid uusi rekordeid ja võitnud medaleid, tunneme, et lõppenud välishooajal ei õnnestunud meil erinevatel põhjustel realiseerida kogu oma potentsiaali. Kuulumine Team Estoniasse, annab meile võimaluse senisest paremini valmistuda järgmise aasta tiitlivõistlusteks ja teadmise, et oleme Eesti spordimaastikul olulised!“

Sportlaste ema Maarika jäätma on samuti väga õnnelik: „Olen oma laste üle väga uhke – nende saavutused on aastatepikkuse järjepideva töö tulemus! Mitte kõik noored, ei ole valmis kooli ja töö kõrvalt tegema kaks korda päevas trenni ja käima lisaks jõusaalis, aga selleta paraku maailma tippu ei jõua.“

Eesti Vibuliidu juhatuse liige Rita-Anette Kohava: „Rõõmustan koos sportlastega EOK otsuse üle – see on suur tunnustus! Loodan, et Team Estoniasse kuulumine avab meile ka uksi koostööpartnerite ja toetajate leidmiseks. Samuti hoiame jätkuvalt pöidlad kõvasti pihus, et plokkvibulaskmisest saaks olümpiaala. Otsus plokkvibulaskmise lisamise osas Los Angelese 2028 olümpiamängude kavasse, tehakse hiljemalt selle aasta oktoobris ja tänase teadmise põhjal on üldine foon ja meelestatus väga positiivne.“