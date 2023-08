UKRAINA SPORDIRAPORT | „FIE ei suhtle meiega.“ Ukraina käib venemeelse rahvusvahelise vehklemisliiduga kohut

„Pöördusime rahvusvahelisse spordikohtusse (CAS), aga nad polnud nõus FIE otsust tühistama. CAS-i sõnul pole see distsiplinaarküsimus ja nad nõudsid meilt ettemaksu. Nii Ukraina kui ka rahvusvaheline vehklemisliit pidid kumbki maksma 23 000 eurot, kuid FIE keeldus selle tasumisest ja see pandi kõik meie õlule. Niisiis oodatakse meilt 46 000 eurot, ja kui me ei maksa, siis selle asjaga edasi ei minda,“ lausus Iljašev portaalile Tribuna.

Iljaševi sõnul lootsid ukrainlased, et teised riigid tulevad nende võitlusega kaasa. „Selge see, et Ukraina vehklemisliidul seda summat pole, ja algatasime ühisrahastuse. Ootasime teistsugust reaktsiooni. Paljud suured riigid, mille alaliitude eelarved ulatuvad miljonitesse, on väga passiivsed. Meile sooviti edu ja tehti 200 euro suurused annetused. Lootsin, et meid toetatakse enam. Meie Lausanne’i viidud nõudega liitusid ainult Rootsi ja Soome vehklemisliit. Ja ka norralased lubasid meid toetada, kuigi nad ei tulnud meiega koos kohtusse. Kui meid toetaks 30 riiki, siis kukus FIE voolitud süsteem kokku. Nii on,“ lisas ta.