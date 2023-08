VIDEO | Rump kindlustas viimasel ringil hooaja esimese poodiumikoha: võtsin riski ja andsin minna!

„Oleme tulemusega ülirahul. Sõit algas suurte katsumuste ja ebaõnnega ning olime justkui mängust väljas. Ent me ei andnud alla ja tegime oma strateegia jooksvalt ümber, et tekkinud olukorrast kuidagi välja tulla. Pidin oma vahetuses pimedas võistlema kõige kõvemate sõitjatega, kes selles sarjas GT-autodes sõidavad. Võtsin kõvasti riske ja nii õnnestus mul vahetult enne lõppu saada tiimikaaslase tuulde. Eelviimase ringi stardisirgel õnnestus saada hea kiirendus ja esimeses kurvis suutsin teha möödasõidu. Viimasel ringil oli oluline poodiumikoht ära kindlustada ja mitte lubada vasturünnakut,“ sõnas Porsche 911 RSR-19 rooli keerav Rump.

„Meil olid ka kahel viimasel etapil omad võimalused ent siis ei tulnud välja. Selge, et kogu tiim vajas seda poodiumit väga ja see annab meile hooaja teiseks pooleks palju enesekindlust. Me näitasime, et suudame peaaegu täiesti lootusetust olukorrast kerkida poodiumile. Ootan väga Spa ja Portimao võidusõite, et miks mitte seda tulemust taas korrata,“ tõdes Rump.