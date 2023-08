Knibb kaitses Ironman 70.3 MM-il tiitlit, Kivioja pälvis 12. koha

Kivioja ujumisaeg oli 27.33, ratast sõitis ta 2:16.06-ga ning poolmaratoni jooksis 1:23.05-ga. Koguaeg 4:09.28 andis 12. koha. „Tegin täna kindlasti oma ära ja oli täiesti vastupidine enesetunne Tallinna võistlusele. Hea meel, et sain oma vormi realiseerida, olen väga rahul,“ ütles Kivioja võistluse järel. „Tean kohti, kus on veel arenguruumi, mis on samuti positiivne.“