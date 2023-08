VIDEO | Messi lõi taas värava, Inter pääses tabelis viimasest kohast

Messi jättis oma märgi kohtumisele 89. minutil, kui ta tegi seisuks 2:0. Kui Messi jaoks oli see esimeseks tabamuseks MLS-is, siis ametlikes matšides on ta Interi eest löönud kokku juba 11 väravat. Mänge on ta pidanud 9.

Tänu võidule kerkis Inter idakonverentsis eelviimasele ehk 14. kohale. Varasemalt viimasel positsioonil olnud Inter on nüüd kogunud 21 punkti. Viimaseks langes Toronto 19 punktiga. Viimasele play-off’i viival kohal on Chicago Fire 32 punktiga. Fire on võrreldes Interiga pidanud kaks matši rohkem. Interil on põhihooaja lõpuni veel üheksa kohtumist.