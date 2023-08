VIDEO | Eesti rattatalent võitis tugeva Saksamaa velotuuri kolmanda etapi

Mihkels edestas grupifinišis hollandlast Danny van Poppelit (Bora - Hansgrohe) ja belglast Quinten Hermansit (Alpecin-Deceuninck). „Ma ei hakka valetama - olen üliõnnelik! Olen ka veidi üllatunud. Kuigi teadsin, et see etapp peaks mulle sobima, siis siinne tase on väga kõrge,“ ütles Mihkels peale sõitu.