Levadia mängis lõpuminuteil võidu maha ja Kalev sai kirja viienda järjestikuse (!) 1:1 viigi

„Viimased mängud pole meie parimad mängud ja oleme kaotanud punkte. Raske on midagi öelda,“ rääkis Levadia keskväljal matši alustanud 19-aastane Nikita Vassiljev. „Võib-olla inimesed ei leia motivatsiooni? Võtsime võit võidu järel, tulid euromängud ja peale seda me ei löö ära ning laseme endale ära lüüa. Võib-olla on see väsimus? Tänagi võinuks me rahulikult võita.“