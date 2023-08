Metsatulekahjud lõid rallitiimide plaanid sassi. Kreeka etapi korraldaja: loodetavasti saadakse põlengud kontrolli alla

Kui teste saab veel mujal teha, siis Kreeka ralli vaates on kõige kriitilisem nii Loutrakise kui ka Boiotia maakonnas toimuv, sest seal on kavas sõita neli kiiruskatset. Kuid mõlemas on hetkel väga suur tuleoht.

MM-ralli korraldajad loodavad, et järgnevatel nädalatel saadakse riigis kulupõlengud kontrolli alla. „Loomulikult oleme omavalitsustega ühenduses. Ma praegu pole mures. Usume, et olukord laheneb kiiresti ja kulupõlengud saadakse kontrolli alla. See pole ainult Kreeka mure, vaid see on ülemaailmne probleem, millega seisavad silmitsi paljud riigid,“ kinnitas võistluse direktor Pavlos Athanassoulas portaalile DirtFish.