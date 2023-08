Eesti jalgpallikoondise treeningut saavad näha kõik huvilised

Meeste koondise peatreener Thomas Häberli ütles, et treeningule on kaasa elama oodatud kõik jalgpallisõbrad. „Esimene trenn annab vajaliku tunnetuse kogu mängunädalaks. Otsustasime sel korral selle avada kõigile, et olla oma poolehoidjatele veelgi lähemal ja alustada üheskoos valmistumist Rootsi vastu minekuks,“ rääkis Häberli.