Rapla Avis Utilitas täiendas võistkonda kolmanda ameeriklasega

Rapla on sel suvel kinnitanud, et võistkonnas jätkavad Rait-Riivo Laane, Tormi Niits, Markus Ruubel, Marek Ruut ja Obrad Tomic (Bosnia ja Hertsegoviina). Lisandunud on Martin Paasoja, Volodõmõr Ševtšenko (Ukraina), Eric Hunter ja Raylon Howard (mõlemad USA).