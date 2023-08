Esimest korda Rally1 auto rooli istuvast sõitjast saab üheks MM-ralliks Tänaku tiimikaaslane

Heller rääkis juba kevadel, et tema soov on end esimest korda proovile panna ka Rally1 autos. Nüüd on Helleri osalemine ametlikuks saanud.

„Avatseremoonia peetakse minu kodulinnas Los Angeleses (mitte segi ajada USA suurlinnaga - A.K.). See oli minu jaoks nagu unistus - saan rallit alustada linnas, kus on minu sõbrad, kool ja elu. See oli esimene tõuge, mis pani mind otsustama siin WRC-autoga sõita. Teine oluline asi oli eelmisel aastal Tšiili meistriks tulemine. Tunnen, et liigun oma sõitjakarjääri tipu poole,“ rääkis Heller WRC koduleheküljele.