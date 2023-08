DELFI BUDAPESTIS | Elisabeth Pihela: võib rahule jääda, piinlikust ma endale ei valmistanud

„Natukene ikka kripeldab, aga finaal polnud minu eesmärk, pean rahul olema. Saatuslikuks sai kõrguste alistamine teisel katsel,“ sõnas Pihela. „Usun, et piinlikust ma endale ei valmistanud. Tulemusega võib rahule jääda ja hooaega jätkata.“

Pihela sõnul võttis 1.89 ületamine tal pinged maha ning tekitas lootust, et õnnestub ületada ka kõrgus 1.92. „Võistluse eel magasin hästi. Valmistusin nagu igaks teiseks omavanuste tiitlivõistluseks. Suurt pabinat polnud, ma ei pannud endale pingeid peale. Tulin ajama oma asja ja sain hakkama,“ rääkis Pihela.

Pihela tunnistas, et hooaeg, mis on talle toonud juba U20 EM-i hõbeda, on tekitanud kerge väsimuse, kuid juba uue nädala alguses sõidab ta Hiina Teemantliiga etapile. „Paneme edasi,“ lausus ta naeratades.