KOMMENTAAR | Kui Kaia Kanepi ei võida US Openit, siis on Kristin Tattar aasta parim naissportlane

Andrus Veerpalu ja Kristina Šmigun-Vähi sillutasid tee eestlaste palavikulisele armastusele murdmaasuusatamise vastu. Isegi pärast nende karjääri lõppu tuli publik Tehvandil toimunud MK-etappidele hordidena. Seda spordiala armastati – olgugi et Maarjamaa sportlased võitlesid kohtade eest heal juhul teises kümnes. Eelmisel nädalal Tallinna lauluväljakul lõppenud disc golf’i Euroopa meistrivõistlused näitasid ilmekalt, et tegu on uue Eesti rahvusspordiga, millel on meeletult potentsiaali.