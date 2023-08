OTSEBLOGI | MMi kümnevõistlus: Tilga liigub 8600 punkti graafikus, Õiglane kaotas kettaheitega punkte

Viie ala järel juhib sakslane Leo Neugebauer 4640 punktiga, kes liigub 8900 punkti graafikus. Teisel kohal oleval kanadalasel Pierce LePage'il on 4610 punkti ja ta on pisut enam kui 8800 punkti kursil. Kolmas on kanadalane Damian Warner 4578 punktiga, ta liigub pisut vähem kui 8900 punkti graafikus.