OTSEBLOGI | Eesti kümnevõistlejad alustasid MMi suurepäraselt, Mayer katkestas

Stardis on 24 kümnevõistlejat. Isiklike rekordite võrdluses on Karel Tilga (8484p) 15., Johannes Erm (8445) 16. ja Janek Õiglane (8405) 17. kohal.

Kes võiks olla kullasoosikud? Mõistagi alati mõistatuslikus seisus Prantsusmaalt pärit kahekordne maailmameister Kévin Mayer, kelle käes on maailmarekord 9126 punkti. Tänavusest hooajast tal tulemust pole. Samuti Leo Neugebauer, kes püstitas tänavu Saksamaa rekordi 8836 punkti. Lisaks kaks kanadalast: Tokyo olümpiavõitja Damian Warner, kelle isiklik rekord on 9018 ja tänavune parim 8619 punkti, ning Pierce LePage, kes on tänavu kogunud 8700 punkti.