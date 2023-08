Flora ja Levadia mängivad NOËP-i kontserdi tõttu Kadriorus

Mängu üleviimise põhjuseks on erakorraliselt 2. septembrile nihkunud NOËP -i staadionikontsert. Muudatus on läbi räägitud mõlema klubiga, teatas Eesti jalgpalliliit .

Alallit lisab oma pressiteates, et Premium liiga kalender muutub veel ka selliselt, et liigahooaeg lõpeb enne novembrikuist koondiseakent.

„Nädalavahetuse voorude mänguaegu korrigeeriti, et tagada võistkondadele sarnane puhkeaeg. Kalendris on välditud olukordi, kus üks meeskond tuleks mängule kahe ja teine kolme puhkepäeva pealt; on olukordi, kus mõlemad tulevad kahe puhkepäeva pealt ja olukordi, kus üks tuleb kolme ning teine nelja puhkepäeva pealt.“