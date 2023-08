Flora ja Levadia mängivad NOËP-i kontserdi tõttu hoopis Kadriorus. Miks selline lahendus?

Mängu üleviimise põhjuseks on erakorraliselt 2. septembrile nihkunud NOËP -i staadionikontsert.

„Heli- ja valgussüsteemi ning lava püstitamiseks läheb Eesti parimatel spetsialistidel positiivse stsenaariumi järgi kolm päeva ning demonteerimiseks üks ööpäev. Kõik see on nende poolt läbi arvutatud. Kiiremini pole mitte kuidagi võimalik,“ sõnas Nõmme.

Jalgpalliliit teatas täna ühtlasi, et Premium liiga kalender muutub veel ka selliselt, et liigahooaeg lõpeb enne novembrikuist koondiseakent.

„Nädalavahetuse voorude mänguaegu korrigeeriti, et tagada võistkondadele sarnane puhkeaeg. Kalendris on välditud olukordi, kus üks meeskond tuleks mängule kahe ja teine kolme puhkepäeva pealt; on olukordi, kus mõlemad tulevad kahe puhkepäeva pealt ja olukordi, kus üks tuleb kolme ning teine nelja puhkepäeva pealt.“