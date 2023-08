KUULA | Delfi võrkpallistuudio. Naiste EM-i korraldusele ainult kiidusõnu kuulnud Hanno Pevkur kiikab ranna poole

„Kõik on olnud suurepärane. Kõik hinnangud, mis on tulnud väljaspoolt, on olnud suurepärased ja ülivõrdes,“ vastas Pevkur küsimusele, kas midagi üldse saanuks veel paremini teha. „Oli väikseid asju, mis ei paistnud välja. Näiteks kui selgus, et Eesti korvpallikoondis võõrustab Tondiraba hallis olümpia eelvalikturniiri, viidi meilt põrand ära ja pidime uue otsima. Need on asjad, mis jäävad kulisside taha, aga see, mis inimestele välja paistis, oli kõik suurepärane.“