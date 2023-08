Korvpalli MM. USA saab turniiri alguses lustida, osa soosikuid kukub välja juba enne veerandfinaale

Korvpallimaailma kese on järgmise kahe ja poole nädala jooksul Filipiinidel, Jaapanis ja Indoneesias. Alates veerandfinaalidest mängitakse ainult Filipiinidel, täpsemalt pealinna Manila lähedal asuval Mall of Asia areenil, kuhu mahub 16 500 pealtvaatajat. Publikut ei tohiks nappida, sest Filipiinid on üks väheseid riike, kus korvpall on kõige populaarsem spordiala.

Juba enne turniiri algust on selge, et osa ülitugevaid tiime peab veerandfinaalist suu puhtaks pühkima. Loosi tahtel on tabeli alumine pool võrreldes ülemisega konkurentsitihedam ja enne poolfinaale need pooled kokku ei lähe. Reaalsetest medalisoosikutest on ülemisel poolel Itaalia, Serbia ja USA, mingi šanss võib tekkida ka Leedul ja Kreekal. Tabeli alumisel poolel heitlevad Prantsusmaa, Kanada, Austraalia, Saksamaa, Sloveenia ja Hispaania.