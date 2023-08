Hispaania jalgpalliliit korraldab kriisikoosoleku. Legendaarne väravavaht: mängijat suudelnud Rubiales tuleb vallandada

Rubiales palus enda teo eest esmaspäeval sotsiaalmeedias vabandust. „Eksisin ja pean seda mõistma. See juhtus ülevas meeleolus ja spontaanselt ning mitte pahatahtlikult. Nägin seda normaalsena, aga väljaspool mulli on see pööratud tormiks ja kui on inimesi, keda see solvas, palun vabandust,“ sõnas Rubiales.