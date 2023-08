OTSEBLOGI JA VIDEOD | Martin Rump jõudis tiimiga Hispaanias nelja tunni sõidul poodiumile

Saksamaa tiimi Proton Competition värve esindav Rump sai eelnevalt LMGTE klassis Barcelona etapil kaheksanda ning Le Castellet’s kümneda koha, hooaja kokkuvõttes olid nad alles 12. tabelireal. Aragoni GP ajasõidus oli tiim neljas. „Kvalifikatsioon läks hästi ja neljas koht on kindlasti õnnestumine. Meil on võistluseks käes head kaardid, peamine on esimesest kurvist kuidagi läbi saada ja siis rütmi leidmine. Siin rajal pole kerge, sest läheb hämaraks ning keskendumisega on vaja teha tööd, et sõit oleks veatu ja püsiks tempos,“ ütles Porsche 911 RSR-19 masinat rooliv Rump peale ajasõitu.