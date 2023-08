„See on vastus riigi reetmisele.“ Tenerifel elav Venemaa teivashüppelegend jääb ilma omanimelisest staadionist

Venemaa Sportmail teatas, et Mahhatškalas asuv Jelena Isinbajeva nimeline staadion saab uue nime. Areeni uueks nimeks saab Trud Stadium. Sama nime kandis staadion ka 2017. aastani, mil see teivashüppelegendi järgi ümber nimetati.

Venemaa meedias ringlevad videod, millelt on näha, kuidas ehitustöölised eemaldavad staadionilt ja selle ümbrusest Jelena Isinbajeva silte ja plakateid.

Venemaa riigiduuma saadik Nikolai Valujev toetas otsust, öeldes, et see põhineb inimeste soovidel. „See on vastus riigi reetmisele. Ükskõik, kuidas seda vaadata. Inimesed soovivad seda,“ kommenteeris ta olukorda.