Ajaloo pikima tennisematši võitnud ameeriklane lõpetab US Openi järel karjääri

Isner on läbi karjääri tuntud olnud just enda tugeva servi poolest. Ta on mängijakarjääri jooksul löönud kõigi aegade rekordit tähistavad 14 411 ässa ja võitnud 16 üksikmängu tiitlit. Isneri karjääri kõrgeim edetabelikoht pärineb 2018. aastast, mil ta oli maailma kaheksas reket.