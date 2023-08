Ukraina poksija meenutas eesrindel veedetud aega: nägin inimesi, kellel polnud käsi ega jalgu

Laupäeval on Ukraina iseseisvuspäev, mis muudab selle vastasseisu veelgi võimsamaks. Kui võitlus on lõppenud, loodab Ussõk saada telefonikõnesid mitte ainult oma perekonnalt, vaid ka temaga koos eesliinil tegutsenud sõduritelt, kes veel elus on.

Ussõki sõnul ei mõista paljud inimesed, miks ta soovib sõjarindel abiks olla. „Nad küsivad minult: „Miks sa siin oled? Mida sa teed? Isegi osad kindralid ei tule siia,“ rääkis ta. „Ma ütlen alati neile, et olen tavaline Ukraina mees, nagu nemad. Ma olen nende inimestega palju aega veetnud. Vähesed neist on elukutselised sõdurid. Nad ei ole valmis sõjas osalema.“

„Üks oli pankur, teine pagar ja kolmas ärimees. Mõned tõelised sõdurid on ka, kuid enamik rindel olijaid mitte. Suur osa inimesi on seal vaid selleks, et vabaduse eest võidelda. Ja me võidame selle,“ lisas Ussõk.