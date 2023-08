DELFI VIDEO | Kristiine Miilen: mul on kahju, et me ei suutnud publikule kõige magusamat asja ehk võitu pakkuda

„Edasipääs edasipääsuks. Tahtsin lihtsalt selle publiku ja Eestiga võidutunnet jagada. Olin pärast mängu pettunud ja vihane, aga nägin siis, kuidas publik meid tänas. Sain pärast mängu nii häid sõnumeid: „Pole hullu, et kaotasid, atmosfäär ja kõik oli super.“ Neid nähes ja vastu tänades... See oli murdepunkt. Mul on kahju, et me ei suutnud neile kõige magusamat asja ehk võitu kinkida. Loodan, et inimesed, kes saalis käisid, nägid, et me võitlesime. Ju see on siis praegu meie tase.“