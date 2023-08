Korvpalli MM-i G-grupp: kas veteranid Fernandez ja Llull suudavad mõne kuu jooksul korda saata järjekordse ime?

Hispaania

Võtmemängijad: Willy Hernangomez (Barcelona), Juancho Hernangomez (Ateena Panathinaikos, Kreeka), Rudy Fernandez, Sergio Llull (mõlemad Madridi Real). 38-aastast Fernandezit ja 35-aastast Llulli võib ühtlasi pidada Hispaania jokkeriteks. Vaevalt, et nad turniiri alguses kuigi suuri minuteid mängivad. Nende roll kerkib esile siis, kui kaalul on edasipääs või kojusõit. Täpselt nagu Euroliiga otsustavates kohtumistes - Fernandez mängib kõva kaitset, päästab palle ja nõelab kaugvisetega. Ja Llullilt ei tasu stabiilsust nõuda, piisab paarist hullust tabamusest ja Hispaania on hoobilt suures mängus. Sel MM-il on mõlema panust hädasti vaja, sest konkreetset tagaliini liidrit Hispaanial pole. 2019. aasta MM-i kangelane Ricky Rubio tegi vaimsele tervisele viidates korvpallist pausi, mullusel EM-il säranud kodustatud ameeriklane Lorenzo Brown keskendub klubihooajale. Koondises pole ka Reali kuldse trio kolmandat liiget Sergio Rodriguezit. Küll on Hispaanial MM-i ühed parimad pikad, kes täiendavad üksteise individuaalseid oskusi nauditava kokkumänguga. Lisaks vendadele Hernangomezitele on valikus kaitsespets Usman Garuba, NBA-s viimastel aastatel kiirelt arenenud Santi Aldama ja kogenud Victor Claver.