MM-i kümnevõistlus. Võimsad soosikud ja kolm eestlast nende järel noolivad oma võimalust

Eesti koondise kogenuim, mullu EM-il pronksi saanud Janek Õiglane tõdes, et Budapesti MM-i kümnevõistluses osaleva esimese kuue võistleja isiklikud rekordid on nii suured, et isegi kui nad oma tasemes järele annavad, on neid edestada ikkagi keeruline. Ent ta teab hästi, et kümnevõistluses satub sportlaste teele nii palju karisid, et juhtuda võib kõike.