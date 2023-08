Steve Kerrist sai Hispaania jalgpalliklubi kaasomanik

„Olen Andy Kohlbergi [Mallorca klubi president ja suuromanik] sõber ja olime sel suvel koos. Ta ütles, et klubi omanikud on muutunud ja pakkusid mulle võimalust kuuluda uude investeerimisgruppi. Olen väga motiveeritud, olin eelmisel suvel Mallorcal, vaatasin ühte matši, toetasin meeskonda ja hakkasin fänniks. See on väga põnev võimalus,“ sõnas Golden State Warriorsi juhendav Kerr, vahendab Eurohoops.