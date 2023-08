Kohtunik avaldas põhjuse, miks Warholmi ei diskvalifitseeritud

Warholm tegi esmaspäeval MMide ajaloo kiireima poolfinaaljooksu, võites selle ajaga 47,09. Suuri küsimusi tekitas aga norralase teise tõkke ületamine, sest videokorduse ja piltide põhjal tundus, et tema vasak jalg läks tõkke kõrvalt ega ületanud seda täielikult.

Pihlakoski selgitas olukorda Norra rahvusringhäälingule NRK. Soomlase sõnul tahtis Warholmi juhtumi suhtes esmalt protesti esitada mitte Itaalia, vaid hoopis USA koondis.

„USA meeskonna juhtkond küsis selle [intsidendi] kohta. Nad tulid ametlikku videot vaatama ning see video rahuldas USA-d, mistõttu nad protesti ei esitanud,“ sõnas Pihlakoski.

„Võistluse kohtunikel on kasutada väga mitmekülgne videopilt ja üks kaader töötas selgelt Warholmi kasuks. Otse eest filmitud kaadrilt on näha hetk, kui tema mõlemad jalad on tõusnud üle tõkke ja ületavad selle,“ rääkis Pihlakoski.

Ta lisas, et reeglite kohaselt on ühe jalaga lubatud tõket ületada ka tõkke kõrvalt, kuid see jalg peab olema tõkkega vähemalt samal kõrgusel. Just nii maailmarekordimehe puhul oligi.

Kuna Itaalia jooksja Alessandro Sibilio jäi MM-finaalist välja vaid nelja sajandikuga, esitas Itaalia koondis protesti. Soomlase sõnul jäid itaallased aga hiljaks.

„Itaalia protest esitati üle tunnise hilinemisega. See tuleb esitada 30 minuti jooksul pärast tulemuste väljakuulutamist. Žürii ei võtnud seda arutlusele, sest protest tuli liiga hilja,“ selgitas Pihlakoski. Tema kinnitusel rahunesid ka itaallased videopildi vaatamise järel maha.

„Ka protesti esitanud Itaalia meeskond sai näha meie ametlikku videot. Nad ütlesid: „Olgu, me mõistame, miks te ei võtnud protesti vastu.“,“ ütles soomlane.

Pihlakoski sõnul puhkes skandaal eeskätt seetõttu, et Warholmist avaldatud fotod on tehtud halva nurga alt ega näita tegelikku olukorda.

„Piltide nurk pole õige. Seda peab nägema kas eest või ülevalt. Kui teil on need videod, näete, et on hetki, kus tundub, et see pole õige tõkke ületamine, kuid see oli õige ületamine,“ kinnitas soomlane.

400 meetri tõkkejooksu finaal peetakse täna õhtul kell 22.50 ning seal on stardis ka meie lootus Rasmus Mägi. Delfi otseblogi saab jälgida siit.