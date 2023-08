Poolpaljalt poseerinud maailma parim kergejõustiklane põhjustas Rootsis skandaali

Duplantis ise reageeris pildile rahulikult. „See on natuke seksikas, aga ma arvan, et see on okei,“ kommenteeris ta.

Rootslane lisas: „Kui ma pildil hea välja ei näeks, oleks see olnud suurem probleem. Vähemalt praegu näen hea välja, nii et olen rahul.“

„Sellele pildile reageerisid mõned inimesed negatiivselt ja me mõistame kriitilisi reaktsioone. Samas väärib märkimist, et kampaania pälvis üldiselt tugeva positiivse vastuvõtu. Näeme, et meie kampaania viib selleni, et rohkem inimesi tuleb hambaarsti juurde. See on alati olnud meie eesmärk ja oleme selle üle uhked,“ teatas Chahimi.