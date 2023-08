„Roosa jalgpalli“ heategevusüritusel toimub jalgpallikoondislaste võistlussärkide oksjon

Iga-aastane heategevusüritus sai alguse 2013. aastal, kümne aasta jooksul on üritust külastanud tuhanded inimesed ning annetusi on kogutud üle 21 000 euro. Üritusega teenitud tulu läheb rinnavähi vastaseks võitluseks ja ennetamistöö hüvanguks.

Tartu JK Tammeka kogukonnajuht Monica Ranna sõnul on ürituse ettevalmistused läinud sujuvalt. „Korraldustiim on teinud viimased nädal kõvasti tööd, et laupäeval kõik õnnestuks ja kõigile tegevusi oleks. Ootame inimesi üritusest osa saama, sest see on suurepärane võimalus ühildada jalgpallikirg heategevusega,“ ütles Rand.