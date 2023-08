Rovanperä ettevalmistus MM-ralliks sai tagasilöögi

Võimalik, et testimine saab jätkuda neljapäeval. Siis püsib temperatuur endiselt 30 kraadi juures, kuid oodata on tuule vaibumist. Ka M-Sport Fordi meeskond peaks nädala lõpus sealsamas alustama testisõite.

Kreeka Akropolise ralli on kavas 7.-10. septembril. Võistluste keskuseks on taas Lamia linn, kus sel suvel on olnud samuti metsapõlengud. Akropolise ralli korraldajad on kogu suve aktiivselt suhelnud rahvusvahelisele autoliiduga, et võistlus saaks ikkagi toimuda plaanipäraselt.