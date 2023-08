KUULA | Profijalgratturiks pürgiv Aaron Aus: otsest iidolit mul ei ole, kui, siis tahaks olla Lauri moodi

Räägime põhimõtteliselt kõigest, mis seob kolmikut Aaron – Andres – jalgrattasport. Kuidas kõik kunagi algas, nii isa Andrese kui ka Aaroni jaoks, ja kuhu tänasel päeval valitud teekonnal välja jõutud on.

Ja loomulikult ei pääse me mööda Lauri Ausist, kes on olümpiamängude grupisõidurajal välja sõitnud eestlaste läbi aegade parima koha, olles 1992. aastal Barcelonas viies ning ta oli esimene mees, kes Eesti lipuvärvides sõitis lõpuni Tour de France'i. See juhtus 1997. aasta suvel.