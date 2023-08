Messi-maania. Kuidas langes USA maailma parima jalgpalluri võrku?

Tänavusel suvel on jalgpalliturul tugevasti tooni andnud Saudi Araabia, kes on meeletute rahasummade eest meelitanud enda meeskonda vutimaailma tõelisi suurnimesid. Loomulikult tahtsid saudid ka argentiinlast Lionel Messit, kuid tema otsustas hoopis USA-sse siirduda. Praeguseks on läinud nii, et Saudi Araabia puhul räägitakse ainult rahast, kuid USA ja Messi on fookuses tema imelise mänguoskuste tõttu. Tõele au andes tekkis USA-s Messi-maania juba enne tema väljakule astumist ning Florida tänavatelt võis osta kõiksuguseid suupisteid ja kaupu, mis olid kuidagi tema nimega seotud.