FOTOD | Üle 100 ekipaaži osalusel toimuv Paide ralli algab reede õhtul linnakatsega

Kahe võistluspäeva jooksul ootab Paide rallil võistlejaid ees 10 kiiruskatset. Hooaja viienda etapi kogudistantsiks on 525,42 kilomeetrit, millest katsed moodustavad 129,52.

Möödunud aastal autoralli Eesti meistrivõistluste kalendrisse comebacki teinud võistlus tähistab sel aastal 20 aasta juubelit ja on 2023. aasta hooaja viiendaks etapiks enamikule klassidele ning ka Estonian Junior Challenge arvestuses osalejatele. EMV Lada klassi võistlejaid ootab ees hooaja neljas etapp ja EMV9 (veoautod) võistluspaarid on varem punkte jahtinud kahel korral. Võistkondlikus arvestuses (EMV10) on Paide ralli kolmandaks osavõistluseks.