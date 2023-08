BLOGI JA FOTOD | Eesti võrkpallinaiskond kaotas otsustava mängu Hispaaniale ja lõpetas koduse EM-i võiduta

Vaatamata sellele, et Eestil pole enne viimast mängupäeva veel D-grupis ainsana võitu kirjas, on neil võimalik siiski neljandaks tõusta. Selleks peavad nad täna Hispaania alistama 3:0. Ühtlasi oleks tänane võit Eesti naiskonnale üldse esimene EM-finaalturniiridelt.

Kui Eesti peaks täna 3:1 võitma, on seis selline, et nii Eestil kui Hispaanial on grupi lõpuks kirjas üks võit, neli punkti ning geimide vahe 6:13 (hetkel on see eestlannadel 3:12 ja hispaanlannadel 5:10). Sellisel juhul hakataks lugema juba mängupunktide lõppsaldot, mis on hetkel Hispaanial -33 ja Eestil - 81. Eesti 3:2 võit enam võõrustajaid alagrupist edasi ei viiks.