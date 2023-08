Ratasepp alustas Šveitsis kümnekordset ultratriatlonit. „Ma ei ole kuuma ilmaga veel kohanenud“

Ratasepa sõnul läksid ettevalmistused võistluseks plaanipäraselt ning füüsiline ja vaimne valmidus on hea. See lubab muretult startida ja oma parima soorituse teha. „See on kõigest üks pool edu valemist, teine pool seisneb selles, kuidas mul õnnestub toime tulla minust sõltumatute asjaolude ja ootamatustega,“ arutles Ratasepp.