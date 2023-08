Hispaania peaminister: mängija suudlemine on vastuvõetamatu

Hispaania jalgpalliliidu president Rubiales suudles koondise ründajat pärast Hispaania 1:0 võitu Inglismaa üle pühapäevases naiste MM-i finaalis.

Pärast finaali küsiti Hermosolt intsidendi kohta kommentaari. „Ah...jah. See ei olnud üldse tore,“ rääkis ta Hispaania meediale.

Rubiales palus enda teo eest esmaspäeval sotsiaalmeedias vabandust. „Eksisin ja pean seda mõistma. See juhtus ülevas meeleolus ja spontaanselt ning mitte pahatahtlikult. Nägin seda normaalsena, aga väljaspool mulli on see pööratud tormiks ja kui on inimesi, keda see solvas, palun vabandust,“ sõnas Rubiales.

Teisipäeval kommenteeris olukorda ka riigi peaminister Pedro Sanchez. „See, mida me nägime, oli vastuvõetamatu žest,“ rääkis peaminister Sanchez. „Rubialese vabandustest ei piisa. Ta peab veelgi enam meile selgitama, mida me kõik nägime. Tema käitumine näitab, et võrdsuseni on veel pikk tee minna.“

Hispaania ​​asepeaminister Yolanda Diaz kutsus peatreenerit tagasi astuma. „Tema vabandused on kasutud,“ ütles ta. „Hispaania naiskond on teinud suurt tööd võrdõiguslikkuse kallal, mitte ainult spordis ja jalgpallis. Pühapäevane intsident näitas meile, et meie riigis on meeste ja naiste võrdsuse nimel veel palju teha.“

Hispaania võrdõiguslikkuse voliniku Irene Montero sõnul šokeeris teda nähtu. „See on seksuaalse vägivalla vorm, mille all naised igapäevaselt kannatavad,“ avaldas ta arvamust.