Endist Venemaa UFC staari šokeeris USA-s nähtu: maailmas on ainult kaks sugu

Dagestani piirkonnast pärit UFC staari arvates on maailmas ainult kaks eraldi sugu, mis peavad oleme teineteisest lahus. Ta rääkis, et oli USA-s Californias käies suures hämmingus, kui nägi kohalikus kohvikus tualetti, mis oli mõeldud mõlema soo esindajatele.

Dagestan on tugevalt islamiusuline piirkond, kus kultuur on USA omast väga erinev. „Ma kasvasin üles vanamoodsas keskkonnas. Minu pere on konservatiivne. Mul on selle üle väga hea meel. Olen pärit kõrgelt mägedest ja meil on ainult kaks sugu,“ lisas ta.