Eesti naiskonna peatreener Orefice: homme on viimane võimalus näidata, miks me EM-ile kuulume

Et neli mängu kaotanud Eesti (Hollandile ja Prantsusmaale 0:3, Soomele 2:3 ja Slovakkiale täna 1:3) play-off'i pääseks, tuleb homme kindlasti Hispaaniat 3:0 võita ja loota, et Soome ei üllata kell 17 algavas mängus Hollandit.

„Eksisime pärast time outi servil. See on kahjuks võrkpall... Peame neid asju kontrollima,“ viitas Orefice teise geimi 23:23 seisul Slovakkia poolt võetud mõtlemisajale, mille järel Silvia Pertens serviveaga Slovakkiale geimpalli kinkis. Eesti jõudis veel 24:24-ni, kuid sellele järgnenud teist geimpalli vastased enam kasutamata ei jätnud.

Orefice tuli tagasi valusalt käest libisenud teise geimi juurde: „See oli raske hetk, aga sellel tasemel on iga mäng raske. Tegime servil ühe vea. Peaksime palli mängima, aga paraku ei saa me seda punkti tagasi keerata.“

„Minu arvutuste järgi on nii, et kui võidame 3:0, saame edasi. Lähen nüüd tiimiga riietusruumi rääkima. Ütlen neile, et mina ega meie staff ei saa mängida. Nemad saavad. Neil on homme viimane võimalus - n-ö viimane tants - näidata, miks me siin olema ja miks me Hõbeliiga võitsime.“