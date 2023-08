DELFI VIDEO | Kertu Laak: pean eelkõige ise peeglisse vaatama

„Esimese emotsiooni pealt vaatan ise peeglisse. Täna ei olnud minu esitus kindlasti õigel kohal. Üritan homseks sellest august välja tulla ja tõestada, mis me teha oskame. Täna me ei mänginud sama head mängu kui Hollandi vastu. Ma ei taha arvata, et see on mingist pingest. See, et me kodus mängime, peaks pingeid maha võtma ja toeks olema. Ega's midagi... Viimane lootus ei ole veel kadunud. Me võitleme seni, kuni lootust on,“ lausus Laak.