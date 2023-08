DELFI VIDEO BUDAPESTIST | Johannes Erm: kauguses ja teivashüppes tuleb punkte juurde võita

25-aastane Erm ütles Delfile antud videointervjuus, et seekordne tiitlivõistlus on tema jaoks erakordne.

„Suurvõistlus on alati suur nauding ja hoopis teine asi. Aga natuke oleks nagu selline tunne, et on esimene suurvõistlus, sest Tokyo olümpial olid staadionid tühjad ja kui eelmine aasta MMil käisin, siis sellel staadionil olin ma juba mitu korda võistelnud,“ sõnas Erm, kes loodab Budapestis näha ka rohkelt eestlasi kaasa elamas.