Martinsoni kommetaar: Kergejõustikuliit suudleb Warholmi varbaid ja muudki – norralane tulnuks MM-i 400 m tõkkejooksu poolfinaalis diskvalifitseerida

Maailma kergejõustikumeedia on hämmingus – miks ei diskvalifitseerinud Budapesti MM-i kohtunikud 400 m tõkkejooksu maailmarekordimeest norralast Karsten Warholmi, kes rikkus poolfinaalis ilmselgelt reegleid? Miks ei võtnud kohtunikud asja isegi arutlusele, kuigi pidanuks seda tegema? Ainus vastus, mida eksperdid tõepäraseks pidasid on see, et Warholm kuulub puutumatute superstaaride kilda ning Jupiteridele on teatavasti lubatud enam kui härgadele.