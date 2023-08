DELFI VIDEO BUDAPESTIST | Elisabeth Pihela: tahaksin hüpata rekordilähedase tulemuse

„Tahaksin hüpata rekordilähedase tulemuse ja rekord oleks veel toredam. 1.90 piir oleks tore tulemus,“ sõnas 19-aastane Pihela Delfile oma eesmärkide kohta. Tema isiklik rekord on 1.92.

Tänavu U20 EMil hõbeda võitnud Pihela tunnistas, et lõppvõistluse kohale ta otseselt ei mõtle. „Ma sellele väga ei keskendu, pigem oma sooritusele ja hüpetele. Kui saan edasi, siis see on boonus,“ sõnas ta.