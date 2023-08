See on minu isiklik subjektiivne arvamus, aga lauluväljakul pole ammu midagi päris nii ilusat tehtud. Ärgu nüüd head laulu- ja kontserdisõbrad solvugu, vaid andku spordifriigile ta eripärad andeks!

Ühest küljest on tegu juba niigi Eestis enim harrastatava spordialaga. Polegi vahet, kas täpne mängijate arv on 40 000, 60 000 või 80 000, ilmselgelt on lumepall veerema lükatud ja kasvab veelgi. Kes kord näpu annab, see enam lahti ei saa – värvilised kettad kotti ja metsa vahele!