BLOGI JA FOTOD | Võrkpalli EM: Eesti naiskond sai Slovakkialt valusa kaotuse, aga võimalus edasi pääseda on veel olemas

Eesti naiskond on kodusel Unibet Arenal toimuval Euroopa meistrivõistluste D-alagrupi turniiril saanud seni kirja kaotused Prantsusmaalt (0 : 3), Soomelt (2 : 3) ja Hollandilt (0 : 3). Slovakkial on all 3:0 võidud Soome ja Hispaania üle, sama tulemusega kaotati Prantsusmaale ja Hollandile.

D-alagrupis on enne kaht viimast mängupäeva seis selline, et edasipääs on kindel Prantsusmaal, Hollandil ja Slovakkial. Nende koondiste puhul on küsimus ainult alagrupi lõppkohtades.