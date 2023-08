Rally Estonia tõi Lõuna-Eestisse pea 50 000 fänni ja majanduslikku mõju 15 miljonit eurot

„Võrreldes möödunud aastaga on seega kasvu 50% ja see on väga võimas tulemus. See annab lootust, et Rally Estonia suudab tulevikus veelgi kasvada ja pakkuda nii võistlejatele, meeskondadele kui pealtvaatajatele veel paremat elamust ning aidata läbi selle meie kohalikel partneritel saavutada veelgi paremaid majanduslikke näitajaid, mis olid sel aastal kokku peaaegu 15 miljonit eurot. Tegevused, mis leidsid ka meedias kajastust nii ralli eel kui ka ajal, õnnestusid väga hästi ja tutvustasid Eestit kogu maailmale. Formula Student näitas insenerioskust ja taiplikkust ning tantsimine ja laulmine Eesti kultuuri olulisust ja väärtust. Tänan kõiki pealtvaatajaid, kes tulid Rally Estoniat vaatama raja äärde ja vabandan väikeste ummikute eest, mis liikluses tekkisid! Kindlasti proovime nendest vigadest õppida ja tulevikus paremini teha.“