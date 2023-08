Poola spordiajalugu teinud sprinter oli nii pettunud, et saatis rõõmusõnumiga tulnud ametniku pikalt

100 meetri jooksu poolfinaalis said Swoboda ja britt Dina Asher-Smith erinevates jooksudes kirja aja 11,01. Esmalt teatati, et viimase õnneliku kaotajana pääses finaali Asher-Smith, kelle aeg oli tuhandiku võrra parem.

Õige pea otsust muudeti - kohtunikud leidsid, et üks tuhandik on liiga väike vahe, et sportlane finaalist välja jätta.