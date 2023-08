Mark Lajal sai suure slämmi debüüdil raske loosi

Lajal kohtub US Openi kvalifikatsiooniturniiri avaringis 22-aastase austerlase Filip Misoliciga (ATP 168.).

„Mingeid konkreetseid eesmärke ma endale US Openiks seadnud ei ole. See tuli väga positiivse üllatusena, et nüüd seal mängida saan. Lähen slämmiõhkkonda nautima ja sinna pääsemine pakub mulle ainult positiivseid emotsioone. Ma ootan seda väga, kasvõi kogemuse mõttes,“ rääkis Lajal juulis suure debüüdi eel.