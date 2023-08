Kanada vasaraheitja võitis MM-il sensatsioonilise kuldmedali. „Ta välimus meenutab pubist välja tulnud meest“

Katzbergi puhul hakkab silma tema teistest erinev välimus. Tal on pikad juuksed, paksud vuntsid ja kaenla all pikad karvad.

Soome kergejõustikueksperdi Lauri Hollo arvetes näeb kanadalane välja, nagu oleks ta just pubist välja tulnud. „Tema kuldmedalivõit on üks kõigi aegade suurimaid tiitlivõistluste üllatusi,“ kommenteeris Hollo. „See, et keegi suudab oma rekordit kolm meetrit parandada, on suur pauk.“